Окупанти вигадали фейк про торгівлю зброєю на чолі з главою Одеської ОВА: той кмітливо відповів

Російські пропагандисти продовжують невтомно трудитися над створенням все нових й нових фейків. Їхня фантазія подекуди видає просто фантастичні речі.

Попри відсутність будь-якої довіри до них російські пропагандисти продовжують свою безтолкову роботу. Для того, щоб тримати в тонусі своє недалеке населення, їм доводиться вигадувати все нові й нові байки, які не мають з реальністю абсолютно нічого спільного.

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Черговий фейк пропагандистів

Як повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, російська пропаганда почала розганяти фейк про те, що Україна торгує зброєю з країнами Африки.

В історії росіян є все: і британська розвідка, і бойовики так званої "Ісламської держави", і одеські контрабандисти. Над усією цією маячнею окупанти поставили Максима Марченка, мовляв, саме він стоїть на чолі усіх процесів.

Цікава історія, за нею можна було б зняти фільм. Але якби я й займався постачанням зброї, то лише для ЗСУ, щоб вони знищили якомога більше окупантів та прогнали ворога з нашої землі,

– сказав Марченко.

Війна Росії з Україною: останні події

Росіяни продовжують грабувати Україну та сподіватися на продовольчу кризу, щоб вторгувати для себе зняття або хоча б часткове обмеження санкцій. Відомо, що вони вивезли з України вже 400 тисяч тонн зерна. Також ворог не дає збирати урожай та обстрілює склади з минулорічним урожаєм.

Колаборанти починають думати про те, куди будуть втікати вже найближчим часом. ЗСУ впевнено просуваються вперед, тому посіпаки ворога та зрадники збільшили чисельність своєї охорони та почали пакувати валізи. Вони сподіваються, що зможуть втекти у тимчасово окупований Крим та уникнути відповідальності за свої злочини.

Російські окупанти нарощують чисельність свого особового складу на території Білорусі. Також стало відомо про те, що ДРГ росіян почали відпрацьовувати "роботу" на території України. Вони можуть спробувати відвернути увагу ЗСУ та змусити наших героїв прикривати ще один напрямок.

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