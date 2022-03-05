Окупанти використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита", – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ з'явилася свіжа інформація щодо вторгнення Росії. Зокрема повідомляється, що агресор перейшов до тактики використання людей в якості "живого щита".

На офіційній сторінці у фейсбуці Генштаб Збройних Сил України продовжив інформувати щодо ситуації в країні. Наголошується на тому, що деморалізовані окупанти вже не нехтують використовувати жінок, дітей, а також літніх людей для свого прикриття.

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Окупанти обстрілюють мирне населення та прикриваються ним

Агресори постійно стикаються з опором українців, а також продовжують обстрілювати мирне населення, завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Вони руйнують житлові будинки, лікарні, дитячі садки. А для свого захисту використовують не лише зброю, а й жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита".

Не вщухає й інформаційна війна. Адже підвладні ЗМІ продовжують показувати картину визвольного "бліцкригу". Також у країні всіма силами намагаються приховати втрати в особовому складі та техніці, блокуючи доступ населення до правдивої й об'єктивної інформації.

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