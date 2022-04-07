Окупанти викрадають дітей з Маріуполя: їх вивозять з лікарень без батьків
7 квітня 2022 , 11:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрющенко Time
Окупанти продовжують насильно вивозити людей з Маріуполя. Зокрема, й дітей. Малечу забирають з лікарень без батьків.
Зокрема, вже понад 100 дітей окупанти вивезли в Донецьк та в напрямку Таганрога.
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Дітей просто викрадають
Росіяни вивезли з одного з санаторіїв в Маріуполі 16 дітей. Вони готують виправдання, що нібито це діти-сироти. Однак всі дитячі будинки було евакуйовано з Маріуполя ще 24 – 25 лютого в перші два дні війни.
Можливо, частина викрадених дітей втратили батьків через воєнні злочини Росії. Проте вони або мають опікунів на неокупованих територіях або перебувають під опікою держави.
Евакуація з Маріуполя паралізована
Евакуація з Маріуполя практично повністю паралізована окупантами. Росіяни хочуть залишити маріупольців на околицях міста як живий щит при можливому контрнаступі наших військ.
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