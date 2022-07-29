У Херсоні окупанти викрали теплохід, щоб переправлятися через Дніпро

російські загарбники вкрали пасажирський теплохід, що був причалений до берега на Карантинному острові. Ним вони тепер переправляються через Дніпро.

Загалом за добу 28 липня поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян проти мирного населення Херсонщини. Про це повідомили в місцевому відділі поліції.

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росіяни викрали теплохід у Херсоні

В Херсоні військові рф заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові,

– пише поліція.

Згодом стало відомо, що російські загарбники використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Які ще злочини вчинили росіяни за добу 28 липня

На Херсонщині окупанти ракетами обстріляли села Білогірка та Андріївка. Як наслідок, загинуло 5 людей.

Через артобстріли селищ Архангельське та Високопілля смертельних поранень зазнали ще 2 людей. росіяни атакували з артилерії також села Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району. 6 людей зазнали поранення.

Окрім того, загарбники атакували Нововоронцовку, Білу Криницю, Потьомкіне та Високопілля. Там пошкоджені та зруйновані будинки.

У трьох селах Бериславського району озброєні росіяни викрали два легкові авто та дві вантажівки. Усе це документує поліція.

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