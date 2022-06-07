Окупанти вимагають від вчителів Херсона переводити навчання на російські освітні програми

Загарбники вимагають, щоб українські школи в Херсоні почали навчальний процес за російськими освітніми програмами. Майже ніхто не погодився.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), для цього окупанти провели збори із близько 60-ма директорами місцевих шкіл. Основна вимога загарбників – з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. В окупантів настільки "колосальна" підтримка в місті, що погодилися лише два директори.

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Колаборантам наказали зібрати педагогічні колективи своїх шкіл та переконати їх переоформитися за російським законодавством.

Окупанти намагаються знайти людей, які співпрацюватимуть

Схожа ситуація трапилася із працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Посіпаки росіян сказали, що виплачуватимуть гроші лише тим людям, які захочуть співпрацювати. Цікаво, що зарплата буде удвічі менша, ніж давала Укрзалізниця.

В ГУРі наголошують, що в окупантів є проблеми з грішми. Найближчим часом вони не зможуть їх дістати.

Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсона не має достатніх фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується, – зазначають українські розвідники.

Окупанти намагаються контролювати зв’язок

Зараз в Херсоні реалізують sim-картки російських операторів. Під час продажу люди мусять сфотографувати першу та другу сторінки паспорта громадян України.

Також загарбники захопили телекомунікаційне обладнання "Київстару" та Vodafone, яке налаштували на роботу через Росію. Доступ до низки українських сайтів та онлайн-банкінгу вони вже заблокували.

Варто додати, що українські громадяни зовсім не змирилися із тимчасовою окупацією Херсонщини. Так, в місті пролунав вибух у ресторані "Ностальжі". Саме там полюбляють обідати колаборанти найвищої ланки. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань.

Наразі невідомо, чи хтось з колаборантів постраждав. Але це прекрасний знак для росіян та зрадників, що українські партизани обов’язково до них доберуться. І бронежилети тут не допоможуть!

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