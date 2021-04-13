Завели "справу": окупанти вимагають виключити Казанського з перемовин у ТКГ

Окупанти вирішили показати своє невдоволення щодо участі українського представника Дениса Казанського у Тристоронній контактній групі. Там навіть заявили, що відкрили проти нього так звану "кримінальну справу".
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш. Він зауважив, що на зустрічі політичної підгрупи ТКГ сторони намагалися знайти вихід і розблокувати переговори.
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Водночас окупанти запропонували виключити для цього Дениса Казанського через їхню "кримінальну справу" проти нього. У такий спосіб вони вирішили відповісти на те, що Київ відмовився проводити перемовини з засудженою в Україні пропагандисткою Майєю Пироговою.
Представники ОРДО запропонували 2 варіанти: ігнорувати справи обох учасників або ж виключити з перемовин і Пирогову, і Казанського.
Гармаш зауважив, що про якусь "кримінальну справу" Казанського згадали аж через 11 місяців його роботи в ТКГ.
Казанському за їх "законодавством" інкримінується стаття, за якою передбачено страту та конфіскацію майна,
– сказав Гармаш.
Також окупанти пропонували проводити засідання лише з офіційними представниками – без експертів і радників. Українські представники не погодились на жоден з варіантів, вважаючи їх неприйнятними.
"Ми не можемо легітимізувати їхніх представників ні в якій формі, а всі наші є офіційними представниками, оскільки представлені на переговорах нотою Міністерства закордонних справ України", – підсумував Гармаш.
Пирогова на перемовинах у ТКГ: що відомо
- Майя Пирогова є засудженою в Україні за тероризм.
- У березні 2021 року Росії залучила її до перемовин у рамках ТКГ. Українська сторона одразу ж залишила засідання, вимагаючи, аби Пирогову відсторонили.
- Росія обіцяла, що терористку "приберуть", але досі цього не зробила.
- Україна запевнила, що перемовин не буде, поки на них буде присутня Пирогова. Відтак, засідання розблокувати не можуть.