Окупанти випустили 5 снарядів по Запоріжжю: є руйнування інфраструктури, поранено жінку

росіяни близько 19:15 12 серпня вдарили по Запоріжжю. Повідомляють про 5 "прильотів".

Деталі повідомив Олександр Старух – очільник Запорізької ОВА. Він повідомив про руйнування інфраструктури в Шевченківському районі. "Прильоти" спровокували пожежу.

Зауважте Останній міст, яким росіяни могли переправляти техніку на Херсонщині, – все, – Хлань

Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа,

– мовиться у повідомленні.

Старух нагадав місцевим жителям, що не можна ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Окрім того, голова ОВА додав, що потрібно пам'ятати про нерозголошення інформації. Зокрема, фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Є інформація також про "приліт" у передмістя

Також українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. росія активно поширює фейки, аби посіяти паніку.

Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради – повідомив, що зафіксовано удари:

по інфраструктурному об'єкту;

АЗС.

За словами Куртєва, також є інформація про "приліт" у передмістя Запоріжжя. Водночас інформація потребує уточнення.

Внаслідок обстрілу міста постраждала щонайменше одна людина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.

Зауважте – у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи: дивіться відео