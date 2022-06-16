Окупанти випустили кілька мін по околицях Сумського району з Бєлгородської області

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Уночі проти 16 червня ворожий вогонь накрив Шосткинський та Сумський райони.

Як минула ніч у прикордонні Сумщини

Російські військові гатили з авіації та мінометів. Інформації про руйнування та постраждалих немає.

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З учорашнього вечора ворожа авіація двічі обстріляла прикордоння Сумщини. В одному випадку росіяни завдали авіаудар по Сумському району, в іншому – по Шосткинському,

– розповіли у Державній прикордонній службі.

Уже на світанку окупанти випустили з території села Дронівка, що у Бєлгородській області Росії кілька десятків мінометних мін 120 калібру 120. Вони влучили по околицях Сумського району.

Зауважимо, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький також повідомив, що противник завдав ракетного удару по Садівській ОТГ. На жаль, 4 місцевих мешканців загинули, а ще щонайменше 6 – зазнали поранень.

Крім того, ворог відкривав вогонь з міномета по Краснопільській громаді. Загалом зафіксували 26 "прильотів".

Надвечір 15 червня 2 гелікоптери випустили 5 ракет з території Росії. Ворожі снаряди вдарили по околицях Глухова та потрапили у житловий будинок. Відомо, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще 6 – зазнали поранень. Крім того, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 16 червня українські військові ліквідували 32 950 російських окупантів, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю. Лише за минулу добу Збройні Сили України знищили 200 бійців особового складу ворога, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 9 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами. Найбільше втрат окупаційне військо зазнало на Бахмутському напрямку.

В Україні прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі. До Києва європейські лідери добиралися на потязі "Укрзалізниці". Тут вони мають зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Окупаційні війська тримають у Чорному морі 3 судна з високоточною зброєю. Кораблі вже привели до стану бойової готовності.

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