Окупанти випустили третю хвилю ракет, – Кім

15 листопада 2022 , 15:58
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Джерело:

Віталій Кім

Російські окупанти запустили третю хвилю ракет. Небезпека ударів – висока.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він просить людей не покидати укриття. 

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Криворукі випустили третю хвилю ракет. Залишайтеся в укриттях,
– повідомив Віталій Кім. 

Росія масовано обстрілює міста України

На тлі саміту G20 Росія вкотре влаштувала цинічний масований ракетний обстріл українських міст. Станом на 15:30 в усіх областях оголосили повітряну тривогу.

 Упродовж перших 30 хвилин тривоги вибухи пролунали в низці областей. Зокрема, на Чернігівщині, Києві та Харкові.

Про роботу ППО повідомили на Миколаївщині та Вінниччині. 

Прильоти в Києві 

Декілька російських ракет збили у Києві, однак там вже офіційно підтверджено 2 прильоти. Російські терористи атакували житлові будинки в Печерському районі столиці.

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Автор: Анастасія Лукашевська