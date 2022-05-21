Окупанти вивезли вже 300 тонн зерна із Запорізької області, – ОВА

Росіяни продовжують викрадати українське зерно та продавати його іншим країнам-терористам. Лише впродовж 20 травня загарбники вивезли 10 машин по 30 тонн зерна із Запорізької області.

Росіяни відбирають зерно у фермерів та пайовиків

Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, росіяни продовжують обстрілювати та тероризувати мирне населення. Так, за інформацією жителів села Мала Білозерка загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків.

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Водночас мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що вчора росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна.

За інформацією українського уряду, окупанти вже вивезли зерна щонайменше на понад 100 мільйонів доларів. Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російське судно "Матрос Позиніч", на якому із Криму вивезли 27 тисяч тонн українського зерна, пришвартувалося в сирійському порту Латакія. Українська розвідка вважає, що вкрадене зерно відмиватимуть через сирійський ринок для продажу у сусідні країни.

Ситуація в Запорізькій області: головне

Окрім викрадення зерна, військовослужбовці російської армії здійснюють обстріли з артилерійської зброї по Гуляйполю та селищу Залізничному Пологівського району. Також загарбники влучили у приміщення сільськогосподарського підприємства

18 травня окупаційні війська обстріляли з артилерійської зброї та реактивних систем залпового вогню село Новояковлівка. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік, пошкоджено 8 житлових будинків, а також будівлі дитсадка та місцевої гімназії.

В Енергодарі рятувальники ДСНС вийшли на акцію протесту через викрадення командира пожежного загону Віталія Трояна.

Внаслідок бойових дій в електромережах "Запоріжжяобленерго" виникли нові пошкодження. Зокрема, було порушено енергопостачання 2 населених пунктів Токмаччини – села Роботине та села Новопрокопівка. Знеструмленими залишилися 290 домівок місцевих мешканців.

У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.

Мешканці села Інженерне Пологівського району повідомляють, що на території громади знаходиться велика кількість окупантів. Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи, відсутні ліки. Більшість пенсіонерів не мають змоги отримати пенсію.

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