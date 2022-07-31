Окупанти визнали, що чорноморський флот у Криму атакували із самого Севастополя

росія заявила про обстріл штабу свого чорноморського флоту в окупованому Криму. У всьому звинувачували Україну.

Речник Одеської ОВА називав це черговою провокацією. Тепер пропагандисти повідомили, що окупанти самі визнали, що флот атакували з Севастополя, інформує 24 канал.

До теми окупанти заявили, що штаб чорноморського флоту атакували з безпілотника: 6 людей постраждали

росія визнала, що сама себе атакувала

Пропагандистські медіа росії повідомили, що атакували штаб чорноморського флоту з безпілотника. Його випустили з окупованого Севастополя в Криму.

Водночас пропагандисти запевняють, що вже тривають оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних. Варто зауважити, що пропагандисти повідомляли, що під час атаки постраждали 6 людей.

У звичному дусі для росіян вони в усьому спершу звинуватили ЗСУ. Воно й не дивно, бо наші воїни просто феєрично розносять склади росіян на фронті. Тому вони їх бояться і звинувачують у всіх смертних гріхах. Так званий "губернатор" Севастополя михаїл развожаєв сказав, що це стало причиною, щоб скасувати святкові заходи, які росіяни планували провести сьогодні, 31 липня, з нагоди відзначення дня їх військово-морського флоту.

Ба більше, окупаційна влада навіть закликала містян залишатися вдома. Мовляв, це українці вирішили зіпсувати їм день військово-морського флоту. Тепер виходить, що самі собі його зіпсували. Натомість Сергій Братчук зауважував, що про цю провокацію окупанти обмовились ще місяць тому. Отже, вона була чітко спланована.

Як росія фактично визнала вину в теракті в Оленівці

російська пропаганда після теракту в колонії, де окупанти вбили наших військовополонених, брехала про те, що обстріл колонії здійснили ЗСУ. Але зопалу та в метушні вони зробили протилежне – зізналися у злочині. Пропагандисти похизувались тим, що "жоден зі співробітників СІЗО" не постраждав. Якби удар завдали ЗСУ, як брешуть ці виродки, то персонал не встиг би втекти, і обов'язково постраждав.

А російське так зване посольство у Лондоні взагалі насмілилось заявити у соцмережі, що наші оборонці "Азовсталі" заслуговують на страту. Тим самим вони вкотре довели, що росія є країною-терористом.

Очевидно, що атака на колонію була саме російська і там є цьому безліч доказів. Саме тому російські окупанти не допустили Червоний Хрест до місця трагедії у колонії в Оленівці. А їхнє населення пробиває чергове дно, радіючи смерті українців. Нічого людського вони просто не чули й не знають.

Що казав Братчук про чергову провокацію з обстрілом флоту: дивіться відео