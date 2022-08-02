Окупанти вкрали знамениту херсонську баржу, якою возили кавуни до Києва
Джерело:"ХЕРСОН: війна без фейків"
росіяни викрали відому херсонську баржу, якою Україна раніше перевозила кавуни до Києва. Також окупантів неодноразово помічали в порті в Херсоні.
Відповідну інформацію місцеві телеграм-канали повідомили 1 серпня. Варто пригадати, що також окупанти захопили верф Новинського в Херсоні.
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росіяни захопили відому херсонську баржу
В акваторії Дніпра помічено діяльність російських військових. Вони викрали 2 судна на "Нібулоні" і транспортують їх буксирами в напрямку Херсона,
– мовиться в повідомленні.
За даними телеграм-каналу, ймовірно, мовиться про суховантаж чи баржу. Також відомо, що російські окупанти вже декілька ночей поспіль метушаться в Херсонському морському порті.
"Мабуть, вирішили освоїти "корабл**ську справу", – зіронізували в телеграм-каналі.
росіяни захопили українську техніку в Херсоні / Фото з телеграм-каналу
Коротко про крадіжки окупантів
- російські загарбники захопили верф Новинського у Херсоні. Працівників там не було, проте перебувало турецьке судно з екіпажем. Його доля невідома.
- На початку липня вороги захопили гуртожитки Херсонського університету. На жаль, окупанти вигнали студентів та аспірантів.
- У тож же період російські найманці провели рейд із захоплення будівель у Херсоні. Вони захопили водоканал, пенсійний фонд, банк.
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