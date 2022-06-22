Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганська, щоб провести мобілізацію

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Тож вони намагаються організовувати мобілізацію усіма можливими способами.

Про один із них розповів мешканець Луганська, якого наші військові взяли у полон. Зі співробітниками СБУ він поділився способом, який окупанти використовують для проведення мобілізації.

Читайте також Штурм Вуглегірської ТЕС та наступ на Слов'янськ: основне за 119 день війни

Загарбники виманюють чоловіків витоками газу

В окупованому Луганську російські загарбники вирішили не винаходити велосипед. Вони просто влаштовують витоки газу, щоб буквально "викурювати" чоловіків зі своїх помешкань. Це ворог робить для того, щоб відправити на війну тих, хто переховується від мобілізації.

Мешканець Луганська, котрий потрапив до полону, потрапив саме у таку ситуацію. Його загарбники схопили у квітні та відправили воювати.

В одному з багатоквартирних будинків влаштували витік газу. Жінок і дітей окремо, а потім чоловіків – позабирали в автобуси,

– бідкається він.

Чоловік розповідає, що він не придатний до служби. Але його хронічне захворювання судин не вплинуло на рішення військового "керівництва". Тож з псевдореспубліки його відправили спочатку на навчання, а потім – на фронт.

Окупанта мобілізували під час буцімто витоку газу у багатоповерхівці: дивіться відео

З помічника продавця на механіка-водія БМП

До війни мешканець Луганська був простим помічником продавця. За кілька тижнів навчань він став механіком-водієм БМП. Крім того, загарбники показали йому як володіти автоматом. І вже після цього горе-військового відправили на фронт. Причому поставили перед ним непросту задачу – закріпитись у промисловій зоні Сєвєродонецька. Міста, в якому зараз точаться запеклі бої.

Чоловік виявився з кмітливіших. Він вирішив відразу ж здатися в полон до ЗСУ, щойно випала така нагода. Зізнається, що не стріляв, а також закликав земляків переховуватись. Загалом робити все можливе для того, щоб не брати участь у війні.

У СБУ повідомили, що наразі працюють над затриманим. Правоохоронці намагаються з'ясувати, чи причетний він до злочинів, вчинених окупантами проти нашої держави.

До слова, затриманому мешканцеві Луганська пощастило. Він не поповнив статистику втрат ворога. А вона, нагадаємо, щоденно росте.

ЗСУ уже ліквідували понад 34 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові відправили на той світ 34 230 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра не є остаточною. Підрахувати реальні втрати ворога неможливо. Особливо там, де ведуться активні бойові дії.

Крім того, на брухт вдалось перетворити чимало ворожої техніки. Мовиться про 1496 танків, 3614 бойових броньованих машин, 752 артилерійські системи, 239 реактивних систем залпового вогню, 99 одиниць засобів ППО.

А ще у ворога тепер на 216 літаків, 182 гелікоптери, 614 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 крилатих ракет, 14 суден, 2543 автомобілі й автоцистерни, а також 60 одиниць спеціальної техніки менше.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео