Окупанти влучили у попаснянський вагоноремонтний завод

Попасна, що на Луганщині, перебуває під обстрілами російських загарбників. Вони обстріляли залізничне підприємство.

Про 2 березня це о 13:19 повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих.

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"Влучили у Попаснянський вагоноремонтний завод. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Гайдай.

Удар по Лисичанську

Російські вбивці вдарили 2 березня по телевежі в Лисичанську, що на Луганщині. Про це повідомив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що робити вдома під час обстрілів / Інфорграфіка 24 каналу