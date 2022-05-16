Окупанти влучили снарядом у склад з аміаком: в ОВА заспокоїли людей – вибух не несе загрози
16 травня 2022 , 15:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Сьогодні, 16 травня, росіяни завдали удару по Харківщині. Ворожий снаряд влучив у склад, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра.
Вибух не несе загрози населенню
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі заспокоїв мешканців, повідомивши, що цей вибух не несе загрози людям.
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За його словами, мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, і це видовище могло їх налякати. Однак, причин для паніки немає.