Окупанти влучили снарядом у склад з аміаком: в ОВА заспокоїли людей – вибух не несе загрози

Сьогодні, 16 травня, росіяни завдали удару по Харківщині. Ворожий снаряд влучив у склад, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра.

Вибух не несе загрози населенню

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі заспокоїв мешканців, повідомивши, що цей вибух не несе загрози людям.

Зверніть увагу Контрнаступ ЗСУ на Харківщині вже не можна зупинити, росіяни це розуміють, – Денисенко

За його словами, мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, і це видовище могло їх налякати. Однак, причин для паніки немає.