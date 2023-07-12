Окупанти вночі атакували Україну 15 "Шахедами": скільки знищили

У ніч проти 12 липня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом в ударі було задіяно 15 "Шахедів".

Українська ППО спрацювала на відмінно. Однак знищити вдалося 11 "Шахедів".

Важливо Під час атаки"Шахедами" на Київщину відпрацювала ППО: попередньо, усі цілі знищені

Деталі нічної атаки України

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

Загалом в ударі було залучено 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід". До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

До речі, за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала майже 30 групових ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога.

Росія атакувала Україну "Шахедами" 12 липня: що відомо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав уважно ставитися до тривоги та не знімати роботу ППО.

У КМВА повідомили, що ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу Shahed.

Після понад тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години.

На щастя, усі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО. Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.

Окрім цього, понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував область "Шахедами". На жаль, є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих з опіками доправлено до лікарні.

У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе. Внаслідок успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.