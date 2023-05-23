Окупанти вночі атакували Україну "Шахедами": скільки запустили та скільки вдалося збити

Вночі 23 травня у деяких областях України лунала повітряна тривога. Як виявилось, окупанти запускали "Шахеди" по наших територіях.

Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. Наразі відомо, що всі ворожі цілі – збито.

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Ворог атакував Україну дронами

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів". На щастя, всі цілі збили. Наразі вся інформація уточнюється.

У Повітряному командуванні "Південь" підтвердили, що вночі 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Також 22 травня на Херсонщині знищено один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

У Повітряних силах заявили, що вночі на різних напрямках знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".

Росіяни б'ють по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300.

Крім того, противник завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Шалені втрати ворога

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Наша авіація за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах. До того ж наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, оскільки підрахувати загиблих росіян важко через інтенсивні бої.