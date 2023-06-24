Окупанти вночі випустили понад 50 ракет по території України: як відпрацювала ППО
У ніч проти 24 червня ворог завдав масованого ракетного удару. У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували територію України понад 50 ракетами.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Подробиці щодо збитих ракет з'являться згодом, повідомляє 24 Канал.
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Скільки ракет запустив ворог
Ігнат анонсував, що ППО уночі відпрацювало досить успішно, проте детальна інформація з'явиться згодом. Разом з тим, речник наголосив, що територію України атакували з 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Традиційно, ворог запускав ракети з району Каспійського моря.
Цього разу була потужна нічна атака. Ворог випустив 40 крилатих ракет,
– заявив Ігнат.
Також під час нічної атаки залучили бомбардувальники Ту-22м3 – вони атакували Україну з трьох напрямків. Ігнат повідомив, що вони здійснювали пуски ракет з Півночі, Сходу та Півдня. З цих бомбардувальників росіяни випустили 9 ракет Х-22.
Ігнат акцентував, що ракети Х-22, на жаль, сили та засоби ППО не можуть збивати. Він пояснив, що ця ракета хоч і є крилатою, проте летить – балістичною траєкторією. Саме тому він закликав партнерів надати більше систем ЗРК Patriot, які можуть ліквідувати такі повітряні цілі.
Окрім того, під час нічної атаки ворог випустив 2 "Калібри", а на додаток – 2 дрони-камікадзе "Шахед".
"Результати бойової роботи успішні", – лаконічно відзначив Ігнат.
Скільки ракет збила ППО
У Повітряних силах повідомили, що за результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито:
- усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- одну крилату ракету "Калібр",
- два ударні дрони "Shahed-136/131".
До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" Повітряних Сил ЗСУ.
Окрім того, ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.
Скільки ракет вдалося збити під час атаки 24 червня / інфографіка Повітряних сил
Ракетна атака 24 червня: що відомо
- О 01:20 Повітряні Сили повідомили про пуски ракет Х-101/555 з акваторії Каспійського моря. Згодом у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
- Про вибухи повідомляли у кільком містах, зокрема – у Дніпрі. Згодом мер міста Борис Філатов підтвердив, що росіяни завдали ракетного удару по приватному сектору на Дніпропетровщині.
- Під ворожий обстріл потрапила і Харківщина. Міський голова повідомив, що у місті зафіксували щонайменше 3 прильоти.
- Від уламків збитих ракет постраждала і Київщина. У столиці один із них впав на автомобільну стоянку, а в Солом'янському районі – уламок влучив у багатоповерхівку. Руйнувань зазнав 16 поверх 24-поверхівки.
- Про вибухи повідомляли також у Кропивницькому, Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, а також у Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.