Окупанти вночі випустили понад 50 ракет по території України: як відпрацювала ППО

У ніч проти 24 червня ворог завдав масованого ракетного удару. У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували територію України понад 50 ракетами.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Подробиці щодо збитих ракет з'являться згодом, повідомляє 24 Канал.

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Скільки ракет запустив ворог

Ігнат анонсував, що ППО уночі відпрацювало досить успішно, проте детальна інформація з'явиться згодом. Разом з тим, речник наголосив, що територію України атакували з 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Традиційно, ворог запускав ракети з району Каспійського моря.

Цього разу була потужна нічна атака. Ворог випустив 40 крилатих ракет,

– заявив Ігнат.

Також під час нічної атаки залучили бомбардувальники Ту-22м3 – вони атакували Україну з трьох напрямків. Ігнат повідомив, що вони здійснювали пуски ракет з Півночі, Сходу та Півдня. З цих бомбардувальників росіяни випустили 9 ракет Х-22.

Ігнат акцентував, що ракети Х-22, на жаль, сили та засоби ППО не можуть збивати. Він пояснив, що ця ракета хоч і є крилатою, проте летить – балістичною траєкторією. Саме тому він закликав партнерів надати більше систем ЗРК Patriot, які можуть ліквідувати такі повітряні цілі.

Окрім того, під час нічної атаки ворог випустив 2 "Калібри", а на додаток – 2 дрони-камікадзе "Шахед".

"Результати бойової роботи успішні", – лаконічно відзначив Ігнат.

Скільки ракет збила ППО

У Повітряних силах повідомили, що за результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито:

усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555,

одну крилату ракету "Калібр",

два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" Повітряних Сил ЗСУ.

Окрім того, ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.



Скільки ракет вдалося збити під час атаки 24 червня / інфографіка Повітряних сил

Ракетна атака 24 червня: що відомо