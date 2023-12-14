Окупанти запустили по Півдню понад 40 "Шахедів" й 6 ракет: які наслідки

Російські окупанти вночі проти 14 грудня запустили по Півдню України понад 4 десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Наша ППО спрацювала результативно, проте не вдалось уникнути влучань безпілотників.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що відомо про щонайменше 11 поранених людей. Про вибухи в Одесі повідомляли ще ввечері 13 грудня, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку Росії по Півдню України

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти не припиняють тероризувати цивільне населення та вдарили дронами по Півдню України.

Цієї ночі (проти 14 грудня – 24 Канал) відпрацювала протиповітряна оборона, роботи було дуже багато. Тому що ворог запустив щонайменше 39 безпілотних літальних апаратів в напрямку нашої зони відповідальності, по яких результативно відпрацювали,

– заявила Гуменюк.

Та вона додала, що навіть результативна робота ППО по дронах може мати наслідки, коли збитий дрон ще може завдати шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

"Ворог, знаючи та розуміючи це, цілеспрямовано відряджає свої баражуючі снаряди через житлові квартали, промислові об'єкти", – пояснила Гуменюк.

Окрім того, припортова інфраструктура Півдня – один з пріоритетів ворога. Вночі дуже показовою була атака на Південь Одеської області та Подунав'я, де також дуже багато безпілотників вишукували можливість пошкодити припортову інфраструктуру.

"Наслідки атаки ще уточнюються. Попередньо можемо сказати, що 23 безпілотники були збиті над Одещиною і 7 – на Миколаївщині". – пояснила Гуменюк.

Повітряні сили ЗСУ уточнили кількість дронів-камікадзе

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти атакували Україну безпілотниками та зенітними керованими ракетами С-300. Зокрема:

шість ракет випустили з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей;

з 19 години 13 грудня – окупанти запускали дрони хвилями з трьох напрямків – Балаклави, мису Чауда в Криму та російського Приморсько-Ахтарська.

Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина!

– заявили військові.

Додали, що вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Більшість – в Одеській області.

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ЗСУ.

Де Росія атакувала ракетами

Наталія Гуменюк розповіла, що уламки пошкодили цивільні об'єкти, а саме – декілька будівель в Одесі, є постраждалі.

Щонайменше 11 людей на Одещині зазнали поранень, серед яких – троє дітей. П'ять людей ушпиталені,

– розповіла речниця.

Вона також уточнила, що ворог одночасно з безпілотниками запускав ракети. На жаль, внаслідок ракетного удару по Миколаївській області загинула жінка, є руйнування інфраструктури.

Яку тактику використав ворог

За словами Наталії Гуменюк, у ніч проти 14 грудня окупанти використали декілька хвиль безпілотників, які прямували на різні напрямки. Зокрема:

ворог використовував особливості ландшафту, заводивши безпілотники на удар і з акваторії Чорного моря, використовуючи близькість кордону з Румунією та Молдовою;

удар ракетами під час дронової атаки – тактика не нова для ворога. Адже він намагається виснажувати наше ППО (мовиться не тільки про електронну систему і спеціальне стеження, а й про мобільні вогневі групи).