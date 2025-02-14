Окупанти вночі запустили понад 130 ударних дронів: скільки цілей збила ППО

Російська армія в ніч на 14 лютого вчергове атакувала Україну своїми дронами-камікадзе. По ворожих цілях відпрацювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про роботу ППО вночі по "Шахедах"

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 лютого 2025 року (із 19:30 13 лютого) противник атакував нашу державу 133 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях,

– написали військові.



Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі 14 лютого / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Ще 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

У Повітряних силах також підкреслили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.