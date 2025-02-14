Окупанти вночі запустили понад 130 ударних дронів: скільки цілей збила ППО
- В ніч на 14 лютого 2025 року російські війська атакували Україну 133 ударними дронами "Шахед" та іншими безпілотниками з різних напрямків.
- Сили ППО України збили 73 дрони, ще 58 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Російська армія в ніч на 14 лютого вчергове атакувала Україну своїми дронами-камікадзе. По ворожих цілях відпрацювала ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про роботу ППО вночі по "Шахедах"
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 лютого 2025 року (із 19:30 13 лютого) противник атакував нашу державу 133 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Шаталово;
- Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях,
– написали військові.
Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі 14 лютого / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Ще 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
У Повітряних силах також підкреслили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.