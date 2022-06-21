Окупанти вночі знищили школу в Авдіївці: обстріляли її снарядами з "Граду" з магнієвим зарядом
Джерело:Днецька ОДА
Вночі російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град" з магнієвим зарядом.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.
Увага На Слов'янському напрямку, біля Богородичного та Долини, ЗСУ зупинили штурм окупантів
Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл,
– зазначив Кириленко.
Він наголосив, що попри пекельну пропаганду про "звільнення"" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що росіяни прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних.
Окупанти "Градами" обстріляли школу в Авдіївці / Фото Донецька ОВА
Ситуація на Донеччині
- На Донбасі російське військо зосереджує основні зусилля на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там ведуться найзапекліші бої за українську землю.
- За оперативними даними Генштабу, на Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаудару в районі Нью-Йорка, обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Очеретиного, Авдіївки, Кам'янки, Нетайлового, Микільського та Оріхового.
- Українські військові мають успіх на Слов'янському напрямку. Вони зупинили штурм росіян біля Богородичного та Долини.
- Впродовж доби українським захисникам вдалось знищити 106 російських окупантів та чимало ворожої техніки.
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