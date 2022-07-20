Окупанти вночі знову обстріляли Нікополь: є загиблі і поранені, серед них – діти

російські військові у ніч проти 20 липня вкотре обстріляли Нікополь. Внаслідок ворожої атаки – загиблі, а також поранені. В тому числі й діти.

Упродовж останніх кількох днів надзвичайно неспокійно у Нікополі. Ворог відкриває по ньому вогонь як вдень, так і вночі. Напередодні окупанти обстріляли базу відпочинку. А остання атака сталась близько 03:00 20 липня.

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Окупанти продовжують убивати цивільних

Про ракетний обстріл Нікополя повідомив міський голова Сергій Євтушенко. Об 02:42 у його телеграмі з'явився лаконічний допис. У ньому очільник міської ради підкреслив, що ворог знову обстріляв місто.

Зауважимо, що відбій повітряної тривоги у місті оголосили аж об 06:25. Тож містяни увесь цей час перебували у страху, адже знали, що окупанти можуть завдати черговий удар у будь-який момент.



У ніч проти 20 липня окупанти обстріляли з "Градів" Нікополь / Фото з телеграму Резніченка



У ніч проти 20 липня окупанти обстріляли з "Градів" Нікополь / Фото з телеграму Резніченка​



У ніч проти 20 липня окупанти обстріляли з "Градів" Нікополь / Фото з телеграму Резніченка

Випустили понад 30 реактивних снарядів

Станом на 07:08 надійшла інформація від глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Він зауважив, що "російська орда не припиняє терор Нікопольського району". Очільник адміністрації підкреслив, що ворог навмисне стріляв по житловому кварталу з "Градів". Загалом окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів.

За попередньою інформацією відомо про двох загиблих. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелось шістьох із них, серед яких четверо – діти. Причому найменшому постраждалому усього три рочки.

Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів",

– наголосив Резніченко.

Він також повідомив про руйнування у місті. Геть зовсім знищив ворог три приватні будинки. Крім того, пошкоджений ще з десяток.

Наразі рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Вони розбирають завали, а також намагаються з'ясувати, наскільки масштабними є руйнування внаслідок ворожої атаки.

Крім того, Нікополем розкидані російські боєприпаси. Вони не здетонували, але все ще можуть загрожувати мешканцям. Тож слід бути максимально обережними. Піротехніки ж уже займаються виявленням і знешкодженням цих боєприпасів.

Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що відразу ж кілька будинків загорілись внаслідок влучання снарядів. Він зауважив, що задля приборкання вогню на місці працювали відразу кілька пожежно-рятувальних підрозділів.

Очільник обласної ради надав деталі про поранених. Їх рятувальники діставали з-під завалів. Трьом не знадобилось амбулаторне лікування, а от шістьох ушпиталили, щоб надати необхідну медичну допомогу.

Під час брифінгу речник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк повідомив деталі рятувальної операції у Нікополі. З-під завалів дістали тіла двох людей. Мовиться про 70-річного чоловіка, а також 65-річну жінку. Що стосується поранених, то наразі троє з дев'яти перебувають у лікарнях Нікополя, а один – у Дніпрі.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що російські "вбивці продовжують терор мирних громад". Він зазначив, що ворог бив з території тимчасово окупованої Запорізької області. По Нікополю загарбники відкрили вогонь через річку Дніпро.

Нагадаємо, що в неділю 17 липня ввечері ворог випустив по Нікополю відразу 60 снарядів. Тоді поранень зазнала 75-річна жінка. Також було відомо про поруйновані будинки у місті.

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