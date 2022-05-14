Окупанти вперше за довгий час не бомбили Харків, але нещадно б'ють по області

Українська армія продовжує витісняти російських окупантів із раніше захоплених міст та сіл. Один за одним звільняються населені пункти на Харківщині.

Генштаб ЗСУ вранці 14 травня повідомив, що російські окупанти відступають на Харківському напрямку. Тому свої основні зусилля ворог перекинув на забезпечення відводу військ від Харкова та утримання вже зайнятих позицій.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію. Витіснення ворога від Харкова призвело до того, що місто 13 травня не було обстріляно окупантами. Натомість росіяни зосередили свою увагу на інших містах Харківської області: страждають від ракетних та артилерійських обстрілів Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші.

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Відтак Олег Синєгубов наголосив, що жителям регіону варто і надалі уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулиці.

Чому ще не варто повертатися додому

Попри те, що українські військові день за днем звільняють міста та села на Харківщині від окупантів, повертатися до своїх домівок тамтешнім мешканцям ще зарано.

"Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування", – розповів Олег Синєгубов.

Робота з розмінування доволі кропітка, тож вона вимагає багато часу. Тому до офіційного повідомлення від військових та місцевої влади, повертатися до власних домівок у щойно звільнених населених пунктах не варто.

"Гаряча точка" на Харківщині

Попри те, що українські війська відтісняють ворога на Харківщині на півночі до російського кордону, є ще місця, де тривають активні бойові дії. Найбільш "гарячою точкою" залишається Ізюмський напрямок. Там Збройні Сили України перейшли у контрнаступ.

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Сам Ізюм окупанти утримують, адже це дорога на південь в напрямку Слов'янська та Краматорська, де вони прагнуть оточити українських військових. Правда наступ у росіян не вдається. Тож вони обстрілюють цивільні об'єкти, знищуючи навіть церкви московського патріархату.