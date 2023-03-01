Окупанти вранці обстріляли Чугуїв: зачепило багатоповерхівку, серед постраждалих – хлопчик

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину. Зранку 1 березня загарбники вкотре обстріляли Чугуїв.

Внаслідок обстрілу постраждала дитина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.

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Росія знову обстріляла Чугуїв

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано три прильоти по місті Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу поранення зазнали 52-річний чоловік та 13-річний хлопчик.

Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації,

– зазначив глава регіону.

У пресслужбі ДСНС Харківщини розповіли, що три влучання по Чугуєву прийшлися в землю. Уламками розбило вікна в житловій п'ятиповерхівці, а поранень зазнали двоє мешканців. У квартирі на другому поверсі спалахнула пожежа, однак рятувальники її загасили.

Згодом у ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу Чугуєва пошкоджень зазнали житлова 5-поверхівка та будівля котельної. Площа пожежі на другому поверсі склала близько 20 квадратних метрів. Вогонь вже загасили.

"За попередніми даними, 2 мешканці будинку зазнали травм: 50-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні та 13-річний хлопчик, якому надали медичну допомогу на місці", – зазначили рятувальники.

Окупанти обстріляли Чугуїв / фото ДСНС України

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