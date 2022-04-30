Окупанти вранці знову обстріляли Дніпропетровщину

Зранку, 30 квітня, російські загарбники вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив глава облради Дмитро Лукашук.

Він зазначив, що ніч проти 30 квітня в області була спокійною. Натомість зранку від окупантів прилетів "привіт". Вони обстріляли кілька сіл на Дніпропетровщині.

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Постраждалих внаслідок обстрілів немає

Ворог атакував околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полях, ніхто з людей не постраждав,

– сказав він.

Крім того, окупанти атакували одне з сіл Синельниківського району. Воно, додав Лукашук, межує із Запорізькою та Донецькою областями. Що стосується руйнувань та постраждалих, то там наразі інформація уточнюється.

У самому регіоні, підкреслив глава облради, ситуація контрольована. Жодного окупанта на Дніпропетровщині, наголосив Лукашук, немає.

Окупанти регулярно атакують Дніпропетровщину

Зазначимо, що 27 квітня російські військові обстріляли енергетичне підприємство в області. Внаслідок ворожого удару стався витік мастила. Як розповів тоді глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти вгатили по Зеленодольській громаді.

Згодом стало відомо, що російським загарбникам вдалося влучити в елеватор, що біля Кривого Рогу. Глава військової адміністрації Олександр Вілкул підкреслив, що на жодному з атакованих об'єктів не було військових. Тож окупанти продовжують цілити по цивільній інфраструктурі, прикриваючись ударами по військовій.

Наступного дня, 28 квітня, російські військові поцілили у закинутий завод в області. В ОВА підкреслюють, що саме приміщення давно покинуте. Тож обійшлося без постраждалих. Натомість сама будівля залишилася з потрощеними вікнами, а на території заводу утворилася вирва.

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