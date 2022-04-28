Окупанти вщент зруйнували один із корпусів Приазовського державного університету

Російські нелюди продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Цього разу окупантам став на заваді Приазовський державний технічний університет в Маріуполі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада. На сторінці установи опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.

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Загроза для Росії

На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений. У міській раді припустили, що освіта для Росії є загрозою.

"Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі", – зазначили в установі.



Російські окупанти розтрощили навчальний корпус університету / Фото Маріупольської міської ради

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Сьогодні, 28 квітня, через обстріли російських окупантів "Азовсталі" в Маріуполі обвалилась частина приміщень шпиталю. У той час там було понад 500 поранених та лікарів.

Російські загарбники почали обшукувати та затримувати маріупольців у районі парку "Веселка". Місцева влада просить жителів бути вкрай обережними.

Крім того, рашисти залучають жителів Маріуполя до примусових робіт. Сьогодні, 28 квітня, стало відомо про те, що окупанти силують цивільних розбирати завали Драматичного театру під наглядом російських військових.

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