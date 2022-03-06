Окупанти втікають і калічать себе, – ЗСУ майже повністю розбили колись "горду" російську дивізію

Російські військові починають усвідомлювати безглуздість участь у війні проти України. Окупанти тікають та навіть калічать себе.

Понад 150 осіб було звільнено з лав ЗС РФ

В українській армії заявили, що деякі російські військові відмовилися від участі у бойових діях на території України.

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Зокрема, вони повернулися до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку. Відразу 150 осіб було звільнено з лав збройних сил Росії.

Повідомляється, що росіяни зрозуміли, що з українцями не варто воювати. Тому окупанти віддають перевагу прострелити собі ногу і залишитися живим.

Також відмічаються масові випадки дезертирства.

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