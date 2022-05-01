Окупанти втрачають перевагу: Росія може відтягувати сили з Ізюмського напрямку на північ

Зараз військово-політичне командування України бачить тенденції, що потенціал Росії на Ізюмському напрямку слабне. Зокрема, там в окупантів вже немає достатньо ресурсів для проривних атак.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що зараз у загарбників є проблеми на Ізюмському напрямку.

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Успішні контратаки ЗСУ

За його словами, окупанти покладали на цей напрямок великі надії та перекидали туди додаткове озброєння. Утім, Збройні Сили України провели на півночі від Харкова успішні контратаки.

На думку Мусієнка, це дасть можливість закріпити українські позиції. Водночас бодай трохи убезпечить Харків від жахливих артилерійських атак з боку російських військ.

Крім того, це також посприяє закріпленню нових рубежів. Можливо, внаслідок цього Росія буде змушена відтягувати сили з Ізюмського напрямку на північ, оскільки там вона вже втрачає перевагу, –

припустив Мусієнко.

Він також наголосив, що нещодавно з'явилась інформація про завдання українською артилерією потужних ударів по командному пункті на цьому напрямку. Ймовірно, це також вплинуло на ситуацію.

Що пригальмувало ворога

"Існує низка проблем, які Росія не вирішила і, думаю, не вирішить. Ми бачили їхні помилки ще при наступі на Чернігівський та Київський напрямки", – зазначив Мусієнко.

За його словами, ворога дуже пригальмувала ефективна маневрова оборона наших сил. Крім того, перерізання нашими військовими важливих для окупантів транспортних і логістичних комунікацій.

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Росія пробиватиметься далі

Зважаючи на це, російські загарбники однаково намагатимуться пробиватись та лізти далі. Кидати нещасних мобілізованих, яких відловили на окупованих територіях Луганської та Донецької областей,

– зауважив Мусієнко.

Як він наголосив, на Ізюмському напрямку досі є багато російських військових та техніки, тому бої будуть нелегкими. Утім, зараз Росія вже не має там серйозного потенціалу для ведення проривних атак.

До слова, вчора, 30 квітня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові звільнили 4 населені пункти в Харківській області. Зазначається, що їх звільнили від окупантів внаслідок наступу наших підрозділів.

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