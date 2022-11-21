Мінус ще одна ворожа військова база: поблизу окупованого Мелітополя "було гучно"

Завдяки Збройним Силам окупантам "не солодко" живеться на захоплених територіях України. Міський голова окупованого Мелітополя повідомив про ліквідацію ще однієї російської бази біля міста.

У тимчасово підконтрольному Росії Мелітополі в Запорізькій області в окупантів з кожним днем все більше проблем. Раніше ЗМІ повідомляли про КамАЗи зі трупами загарбників у місті, а у понеділок, 21 листопада, мер населеного пункту Іван Федоров підтвердив вибухи на ворожій базі.

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Мінус ще одна військова база окупантів

За словами Федорова, "гучно було" у Мелітопольському районі ще 20 листопада ввечері. Вранці наступного дня стало точно відомо, що це були вибухи поблизу населеного пункту Веселе.

У тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело – зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією, росіяни "невдало покурили" на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств,

– написав мер Мелітополя.

Також він зазначив, що в "офісній будівлі проживав особовий склад", а поруч з нею розташовувалась військова техніка окупантів. Місцеві повідомляють про суттєві руйнування.



Де розташоване селище Веселе / Карта з телеграм-каналу мера Мелітополя

Мелітополь – це Україна

Нещодавно жителі Мелітополя вкотре засвідчили те, що вони є вірними Україні. Мер окупованого міста Федоров повідомив, що в Мелітополі спалили будинок культури, на якому висів ворожий триколор. Сталося це у селі Миронівка Мелітопольського району. Ніхто з місцевих навіть не намагався гасити пожежу та рятувати ворожий прапор.

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Воно й не дивно, адже путінські солдати просто-таки не дають жити цивільним. Засоби масової інформації пишуть про те, що загарбники вдираються в оселі жителів окупованого Запоріжжя та починає там жити.

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