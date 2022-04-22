Окупанти втретє вгатили по кварталах Харкова, є загибла: моторошні фото

Уночі 21 квітня, приблизно о 23 годині вечора, російські військові знову обстріляли житлові райони Харкова. По тих самих будинках гатять уже втретє.

Жінка загинула від уламків

На жаль, загинула одна жінка. Моторошні подробиці розповіла кореспондентка 24 каналу, яка зараз там перебуває.

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За словами сусідів, вибухова хвиля розбила вікна у її квартирі. Уламки скла потрапили у живіт. Через це вона одразу загинула.



Розтрощені вікна у будинку / Фото 24 каналу

Моторошні наслідки обстрілу

Інший снаряд потрапив у спортивний майданчик – його розтрощило вщент. Вибуховою хвилею повибивало вікна на усіх 6 поверхах будинку.



Сняряд потрапив у спортмайданчик ​/ Фото 24 каналу

На цьому російські загарбники не зупинились. Їхня ракета прямо влучила у дах будинку. Усю квартиру рознесло, даху теж немає. На щастя, людей у ній не було.

Тим часом у сусідній квартирі люди паски пекли,

– розповіла журналістка.

Однак цікаво, що на одній зі стін, що залишилась ціла, у побитій квартирі висить картина "Останній день Помпеї".



Символічна картина на стіні / Фото 24 каналу

Відомо, що третій приліт побив місцеві магазини і адміністративну будівлю.

Обстріл індустріального району / Фото 24 каналу

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