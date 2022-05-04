Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару

Вчора, 3 травня, окупанти не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Той мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", яке вирішили організувати 4 травня в Запоріжжі.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Енергоатому. На виїзді з Енергодару росіяни затримали Юрія Чернічука, який прямував на зустріч з головними інженерами "Енергоатому". Затримання відбулося на одному з блокпостів на виїзді з міста. Одразу звідти окупанти відвезли Чернічука на допит до працівників ФСБ. Зазначається, що спецслужбовці активно "працюють" в захопленому місті.

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"Загарбники фактично тримають у заручниках фахівців"

За попередніми даними, Юрію Чернічуку та іншим керівникам Запорізької атомної електростанції заборонили покидати Енергодар. Заборона діє навіть у випадку, якщо виїзд спрямований на роботу атомної станції, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту.

Втім, відсутність в окупантів навіть елементарного здорового глузду вже й не дивує. На жаль,

– зазначили в Енергоатомі.

У телеграм-каналі державного підприємства підкреслили, що загарбники фактично тримають у заручниках фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції. Такі дії ворога ще більше ускладнюють роботу Запорізької АЕС та додає ризиків.

"Росіяни наражають людство на небезпеку нової ядерної катастрофи"

Росіяни не до кінця розуміють з яким об'єктом вони мають справу, ба більше не замислюються над жодною своєю дією. Найманці Кремля, які керуються своїм маленьким мозком та бездумними настановами свого керівництва, наражають людство на небезпеку нової ядерної катастрофи.

І, нагадаємо, з огляду на масштаб та потужність станції, ця небезпека може дорівнювати щонайменше шести Чорнобилям. Причому ключове слово тут – "щонайменше",

– підкреслили у телеграм-каналі.

Рада головних інженерів НАЕК "Енергоатом"

Сьогодні, 4 травня, все-таки відбулась Рада головних інженерів НАЕК "Енергоатом". Зазначається, що в ньому взяли участь головні інженери трьох українських АЕС (без Запорізької атомної станції) та решти відокремлених підрозділів Компанії. Фахівці, які прибули в Запоріжжя, розглянули нагальні питання фізичної безпеки ядерних об'єктів, ядерної та радіаційної безпеки, експлуатації та ремонтів ядерних установок.

Що відомо про ситуацію на Запоріжжі:

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