Росіяни вивели техніку з аеродрому Чаплинки, де була "бавовна": супутникові знімки

Росія вивела свою техніку з аеродрому в окупованій Чаплинці на Херсонщині. Російські військові перемістили щонайменше 15 гелікоптерів.

Те, що Росія передислокувала гелікоптери з аеродрому в Чаплинці, підтверджують супутникові знімки Planet Labs. Для порівняння були взяті фото за 8 та 12 листопада 2022 року.

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З аеродрому зникла вся техніка окупантів

Повідомляється, що 8 листопада супутник зафіксував на території аеродрому 15 гелікоптерів різних типів, які армія Росії могла використовувати у війні проти України. 12 листопада на супутникових знімках гелікоптерів вже немає.

Росія забрала гелікоптери з аеродрому в Чаплинці / Фото "Радіо Свобода"



Крім гелікоптерів окупанти мали на військовій базі в Чаплинці велику кількість техніки та боєприпасів.

Росія вивела техніку з Чаплинки / Фото "Радіо Свобода"

Росія почала відводити техніку в жовтні

. У ніч з 12 на 13 листопада ЗСУ завдали удару по аеродрому окупованої Чаплинки. Про це повідомляв депутат Херсонської облради Сергій Хлань, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Про результати ударів поки офіційно не повідомляли.

Крім того, про відведення російської техніки з Чаплинки інформував журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев. Він повідомив, що окупанти почали відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки ще наприкінці жовтня.

Христо Грозев опублікував супутникові знімки, які свідчать, що на двох основних майданчиках військової бази з 11 до 27 жовтня значно зменшилася кількість техніки.

Відтак, росіяни почали відступати задовго до публічної заяви їхнього командувача Сєргєя Суровікіна про відхід. Чаплинка розташована за 80 кілометрів на схід від Херсона — у межах досяжності HIMARS.

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