Окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова", – ЗМІ

російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". За інформацією ЗМІ, більшість наукових працівників на співпрацю з ворогом не пішла.

Мовиться про інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова" імені академіка Іванова. Окупанти повісили на адміністрацію свій прапор, а також поставили свого директора.

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Окупанти поставили в "Асканії-Новій" свого директора

Про нового очільника Валерія Топіху ЗМІ розповіли працівники – на умовах анонімності. Він начебто встиг попрацювати на херсонській митниці, де зарекомендував себе не надто позитивно.

росіяни не демонструють жодного зацікавлення наукою, їх більше хвилюють поля, з яких незабаром треба збирати врожай. Працювати, пишуть ЗМІ, кличуть всіх колишніх співробітників. Погодились на це вже деякі охоронці, водії та навіть науковці

Що відомо про інститут тваринництва "Асканія-Нова"

Це науково-дослідна установа в структурі Національної академії аграрних наук України.

Про початок роботи можна говорити з 1909 року – саме тоді працював вчений Іван Іванов, який досліджував зоотехнічний метод штучного запліднення тварин.

Також Іванов поглибив основи селекції сільськогосподарських тварин.

У 1956 році установа була реорганізована в Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова".

У 1992 інститут перейменований в Інститут тваринництва степових районів імен Іванова "Асканія-Нова" Української Академії аграрних наук.

З 1995 року самостійним став Біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Дивіться у відео про ситуацію на фронті у Херсонській області:

Більшість наукових співробітників не пішли на співпрацю з ворогом.