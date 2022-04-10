Окупанти залишають розтяжки навіть у пральних машинах, – Монастирський

На звільнених окупантами територіях усе ще дуже небезпечно. Пов'язано це з тим, що російські загарбники після себе замінували безліч об'єктів. Зокрема ті, в яких вони жили самі.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він додав, що вибухонебезпечні предмети знаходять у будь-яких місцях.

Читайте також Коли буде безпечно повертатися до звільнених міст: відповідь МВС

Мінують все: від автомобілів до пральних машин

Російські загарбники не лише трощили помешкання цивільних. Вони грабували їх та мінували. Як зазначив Денис Монастирський, окупанти виставляли розтяжки навіть у тих будинках, в яких вони ночували. Вибухові предмети, зі слів міністра, знаходили також у помешканнях поліцейських, рятувальників, а також військових.

Військові країни-агресорки називали вибухонебезпечні предмети "сюрпризами". І справді, їх знаходили і під касками, і прикріпленими до дверей. Також у пральних машинах і автомобілях. Так, від підступності окупантів загинув чоловік, котрий відкрив багажник своєї машини на Київщині. У ній орки залишили гранату.

На сьогодні небезпека є. Активно працюють сапери ДСНС, мінувальники ЗСУ. До нас також приїжджають сьогодні фахівці з інших країн, щоб допомагати розміновувати,

– додав Монастирський.

Міністр також подякував усім, хто відгукується та допомагає розміновувати країну від окупантів.

До теми – Німецька вівчарка допомагає ДСНС – дивіться відео: