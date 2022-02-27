Окупанти залякують людей особами кавказької зовнішності, – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють про те, що російський окупант уже залякує людей особами кавказької зовнішності.

У своєму оперативному зведенні Генштаб ЗСУ наголошує на тому, що війська агресора знизили темпи наступу. Але вони продовжують намагатися дестабілізувати ситуацію в країні. Зокрема, залякувати українців.

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Диверсанти залякують і вбивають мирне населення

Відомо, що російські окупанти починають переходити до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп. Їхня задача – знищувати об'єкти цивільної інфраструктури, а також вбивати мирне населення великих міст.

Щоб залякати мирне населення використовуються військові частини та підрозділи, до яких входять, переважно, особи кавказької зовнішньої. Розрізнити їх можна також по тому, що вони погано володіють російською мовою.

Крім того, агресор не нехтує адресною розсилкою погрозливих і панічних повідомлень.

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