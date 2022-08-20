На Запоріжжі масово отруїлися окупанти: пропаганда заявляє про роботу "біовоїнів"

Справи росіян на окупованих територіях стають все гіршими. Якщо раніше отруєннями могли похизуватися лише гауляйтери, то тепер явище поволі набирає масовості.

російські окупанти усіма силами намагаються втримати тимчасово окуповані території під своїм контролем. Щоправда, їм не вдається навіть втримати здоров'я свого особового складу.

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Масове отруєння окупантів на Запоріжжі

Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у Запорізькій області в росіян виникли серйозні проблеми. Стало відомо про масове отруєння росіян у тимчасово окупованій Василівці.

Отруїлися російські окупанти. Вони написали, що винуватцями цього є українські "біовоїни" або українська "біологічна зброя". І звісно ж, ці "біовоїни" вийшли з біолабораторій, де їх готували представники НАТО,

– повідомив Братчук.

Насправді ж причина масового отруєння російських окупантів дуже банальна – вони не подивилися на термін придатності своїх сухпайків. Ті давно протерміновані, через що росіяни отримали масове отруєння. Втім, у цьому немає абсолютно нічого дивного – росія ніколи не турбувалася про свій особовий склад та готова згодовувати абсолютно весь непотріб, який може продукувати.

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