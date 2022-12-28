Окупанти притиснуті до Азовського моря: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на Запоріжжі

Ситуація для російських загарбників на деяких ділянках фронту погіршується. Зокрема, окупанти опинилися у непростому становищі на Запорізькому напрямку.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, росіянам стає дедалі важче утримувати свої позиції на цьому плацдармі.

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В окупантів виникли труднощі

Як розповів Світан, однією з причин такої ситуації є велика площа цієї ділянки.

Довжина фронту від Запоріжжя до Донецька становить близько 300 кілометрів.

Глибина фронту – близько 100 кілометрів.

За словами військового експерта, аби утримати такий фронт, окупантам потрібно близько 300 тисяч людей.

Оптимальний варіант для росіян – збільшувати кількість своїх військових на цій ділянці. Ймовірно, що Росія перекидатиме туди все більше недавно мобілізованих,

– сказав Світан.

Значення Запорізького напрямку для контрнаступу ЗСУ

Попри усі складнощі, Запорізький напрямок відіграє для росіян дуже важливе значення.

Росіяни у режимі насичення живою силою будуть збільшувати щільність військ на Запорізькому напрямку. Вони чудово розуміють, що це один з основних стратегічних напрямків для контрнаступу ЗСУ,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що з будь-якої точки Запорізького фронту можна йти у будь-яку точку Азовського узбережжя.

Роман Світан розповів про становище росіян на Запоріжжі: дивіться відео

Росіяни можуть готуватися до втечі на Запорізькому напрямку

Російські загарбники ж зараз опинилися на Запорізькому фронті у майже безвихідній ситуації.

"Окупанти притиснуті до Азовського моря нашим 300-кілометровим фронтом. У них є єдина можливість – якимись осередковими оборонними діями, тобто гарнізонами, утримувати цю глибину фронту, не більше", – зазначив Світан.

Він додав, що російська армія активно готується до оборони на Запорізькому плацдармі.За словами Світана, ті оборонні заходи, які росіяни зараз проводять на цій ділянці, дуже нагадують ситуацію на правобережжі Херсонщини.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Такі оборонні загородження дають змогу прикривати війська, що відходять. Схоже, що росіяни готуються до відходу з Запорізького фронту, вибудовуючи певну систему з прикриття ар'єргардними підрозділами відходу своїх військ.

Військовий експерт додав, що, ймовірно, окупанти справді не відкидають можливість відступу з Запорізької області.

Що чекає на росіян у разі оточення

Водночас у районі великих міст – Мелітополя, Бердянська та Маріуполя – триває нібито підготовка до оборони гарнізонного плану.

"А будь-який гарнізон можна легко оточити – й через 1 – 2 тижні у нього закінчаться армійські запаси. Тобто кілька тисяч людей залишаться з залізом, але без боєприпасів", – сказав військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що коли росіяни опиняться у такому становищі, то ЗСУ їх буде набагато легше взяти.

Ситуація у Запорізькій області: коротко