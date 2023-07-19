Ранковий запуск "Калібрів" з моря: у Кропивницькому лунали вибухи

Російські загарбники атакували "Калібрами" з Чорного моря. У Кропивницькому пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. У ніч проти 19 липня Росія також атакувала Україну ракетами та "Шахедами", пише 24 Канал.

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Що відомо про пуски "Калібрів"

Суспільне з посиланням на кореспондентів орієнтовно о 7 годині ранку 19 липня повідомило, що у Кропивницькому Кіровоградської області чули звуки вибухів.

Орієнтовно о 8:37 глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що Кіровоградська область, як і сусідні області, зазнала масованої ракетної атаки.

Ворог бив неподалік Кропивницького. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель,

– заявив Райкович.

Очільник області подякував Збройним Силам України за те, що всі живі.

До речі, тривогу на території Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської області оголосили орієнтовно о 6:44 19 липня. Вже орієнтовно о 7:09 пролунали відбої.

Росія атакувала Україну в ніч проти 19 липня: коротко