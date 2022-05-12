Окупанти запустили крилату ракету по Запоріжжю: спалахнула пожежа

У четвер, 12 травня, російські військові запустили крилату ракету по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

Російські загарбники запустили крилату ракету по місту Запоріжжю близько 10:00. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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Внаслідок удару спалахнула пожежа

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загорілася приватна будівля. Що стосується постраждалих, то інформація наразі уточнюється.

Раніше Суспільне та кілька місцевих телеграм-каналів повідомили про те, що у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Цікаво, що під час цього ані в області, ані в самому місті не лунав сигнал про повітряну тривогу.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі: коротко

Напередодні, зранку 11 травня, сили ППО біля Запоріжжя успішно збили російську ракету. Ворожий снаряд розірвався над інфраструктурним об'єктом. І хоч сама споруда зазнала чималих руйнувань, минулося без жертв.

Того ж дня окупанти гатили по житлових кварталах селища міського типу Комишуваха. Били по ньому вони з артилерії. Полковник Іван Арєф'єв, речник Запорізької військової адміністрації, повідомив, що вороги атакували цивільну інфраструктуру. Тоді ще не було відомо про жертв, а також постраждалих.

Пізніше Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА, розповів про наслідки ворожої атаки. Він зазначив, що по Комишувасі випустили півтора десятка ракет. Вони розірвалися у житлових кварталах селища. На жаль, одна людина загинула, ще декілька – зазнали поранень.

Ворожі атаки відбуваються ледь не щоденно, тож місцева влада ухвалила рішення продовжити комендантську годину. Мовиться про місто Оріхів, розташоване майже за 30 кілометрів від Комишувахи. Вона розпочнеться у місті 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня.

Під час комендантської години заборонено виходити на вулицю без спеціальної перепустки. Винятком є ті ситуації, коли потрібно перебратися до сховища, або вигуляти домашнього улюбленця поруч з домом.

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Наголошуємо на тому, що надзвичайноРосійські військові надзвичайно підступні. Вони завдають ударів зранку, коли люди йдуть на роботу, та вночі, коли мешканці міст і містечок мирно сплять. Тож не наражайте себе на небезпеку. Вирушайте до укриття, щойно пролунає сирена.