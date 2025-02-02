Окупанти запустили по Україні 55 ударних дронів: скільки збила ППО

У ніч на 2 лютого Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. По ворожих цілях потужно відпрацювали оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 2 лютого

З 21:00 1 лютого Росія атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,

– заявили Повітряні сили.

Додали, що російські безпілотники збили в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– наголосили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Сумщина.