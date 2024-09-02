Окупанти запустили по Україні 58 різних ракет і дронів: скільки вдалося збити

Російська армія вночі 2 вересня атакувала Україну дронами та ракетами, випустивши загалом 58 цілей. Вранці Повітряні сили розповіли про успіхи ППО.

Здійснили комбінований обстріл окупанти по території Київської, Сумської та Харківської областей. За словами захисників неба, вдалось ліквідувати 42 цілі, серед яких балістичні ракети.

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Робота ППО під час масованої атаки

Як уточнюють в Повітряних силах, з-поміж 58 цілей, що запустили російські загарбники, 35 ракет різних типів та 23 ударних безпілотників:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 було випущено з Брянської, Воронезької та Курської областей Росії;

14 крилатих ракет Х-101 – із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 – із Бєлгородської області Росії;

1 ракета невстановленого типу – із Бєлгородської області;

23 ударні дрони типу Shahed-131/136 – із Приморсько-Ахтарська.

Ось результати бойової роботи ППО – себто перелік ворожих цілей, які вдалось перехопити:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Сили оборони України застосували зенітно-ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи під час цього масованого обстрілу.

Унаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється,

– додають в Повітряних силах.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповідав, що немає прямих влучань по інфраструктурі регіону. Йдеться як і про житлові будівлі, так і про об'єкти критичної інфраструктури. Проте все ж фіксують пошкодження 3 приватних будинків та 2 авто.

У самій столиці ситуація більш критична, адже унаслідок атаки спалахнули пожежі, зокрема горіли автомобілі й нежитлові приміщення, а також частково була зруйнована котельня у Голосіївському районі міста. Є госпіталізовані серед цивільного населення.