Вже лунають перші вибухи: окупанти здійснили щонайменше 3 хвилі пусків ракет

Зранку 10 лютого по всій території України прозвучала повітряна тривога. Під час неї окупанти здійснили пуски крилатих ракет.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, їх здійснили із стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ба більше, у декількох областях повідомили про вибухи, пише 24 Канал.

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Ворожі ракети у небі України

Як повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко, окрім як з ворожої авіації, росіяни також обстрілюють мирні міста України з кораблів-носіїв ракети "Калібр".

Противник здійснив пуски ракети! Повітряна тривога буде довгою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО,

– написав він.

Також про запуск ракет повідомили й у Миколаївській ОВА. Там підкреслили, що очікують до 20 ворожих ракет, а близько 9:30 заявили про перші ракети у небі України.

Варто зауважити, що загалом в Україні очікують запуски уже 40 ракет типу Х101/Калібр.

Вибухи у декількох областях

Не нехтуйте власним життям та здоров'ям. Під час повітряної тривоги знаходьтеся в укриттях до її скасування.

Після оголошення повітряної тривоги першими про звуки вибухів повідомили у Кривому Розі, однак попередньо повідомляють про роботу ППО.

Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернеті. Все залишаємося в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті,

– написав Олександр Вілкул.

Також про роботу ППО повідомили й в Одеській, Полтавській та Київській областях. Загалом вибухи чули у низці областей. Станом на 10:40 мовиться про:

Київську,

Вінницьку,

Івано-Франківську,

Хмельницьку,

Дніпропетровську,

Миколаївську,

Херсонську,

Одеську,

Полтавську,

Харківську області.

Куди поцілили окупанти

На жаль, не обійшлося без влучань по критичній інфраструктурі України. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти завдали удар близько 10 ранку.

Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами,

– написав він.

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