Окупанти запустили "Шахеди": рухалися на Хмельницьку область – під загрозою був Старокостянтинів
Російські окупанти вночі 6 серпня випустили "Шахеди". Вони рухалися у бік Хмельниччини.
Про це розповіли у моніторингових пабліках, повідомляє 24 Канал. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
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Окупанти запустили "Шахеди"
Через чергову загрозу ворожої атаки станом на 00:45 повітряна тривога тривала у:
- Хмельницькій області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Житомирській області;
- Донецькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;
- тимчасово окупованому Криму – 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.
Увага! Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА Shahed!
– повідомили о 00:32 в Повітряних силах ЗСУ.
Через 20 хвилин про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО.
Окрім цього, росіяни випустили крилаті ракети "Калібр". Станом на 00:45 вони рухалися в напрямку Кіровоградської області.
"Ударні БпЛА Shahed – в напрямку Старокостянтинова!" – повідомили о 01:01 у Повітряних силах.
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Масований ракетний обстріл України 6 серпня: коротко
- Російські загарбники 5 серпня здійснили комбіновану атаку. Окупанти запустили крилаті ракети не лише зі своєї території, а й з Білорусії.
- Для терористичного обстрілу використовували "Кинджали" та "Калібри". Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькій області та Запоріжжі.
- Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни вдарили по передмістю обласному центру. За попередніми даними, атака минула без постраждалих.
- Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні заявив, що ППО вдалося збити частину ракет росіян. Він наголосив, що такі атаки нічого загарбникам не дадуть – Кремлю не вдасться підмінити міжнародне право терором, кризами чи будь-яким залякуванням.