Окупанти запустили "Шахеди": рухалися на Хмельницьку область – під загрозою був Старокостянтинів

6 серпня 2023, 00:45
Читать новость на русском

Російські окупанти вночі 6 серпня випустили "Шахеди". Вони рухалися у бік Хмельниччини.

Про це розповіли у моніторингових пабліках, повідомляє 24 Канал. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

До теми Росіяни атакували Центр переливання крові: Зеленський показав моторошні наслідки обстрілу

Окупанти запустили "Шахеди"

Через чергову загрозу ворожої атаки станом на 00:45 повітряна тривога тривала у:

  • Хмельницькій області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Житомирській області;
  • Донецькій області.

Також повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;
  • тимчасово окупованому Криму – 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.

Увага! Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА Shahed!
– повідомили о 00:32 в Повітряних силах ЗСУ.

Через 20 хвилин про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО.

Окрім цього, росіяни випустили крилаті ракети "Калібр". Станом на 00:45 вони рухалися в напрямку Кіровоградської області.

"Ударні БпЛА Shahed – в напрямку Старокостянтинова!" – повідомили о 01:01 у Повітряних силах.

Варто прочитати "Кинджали" та "Калібри" били по "Мотор Січі" та Хмельниччині – частину ракет збили, – Зеленський

Масований ракетний обстріл України 6 серпня: коротко

  • Російські загарбники 5 серпня здійснили комбіновану атаку. Окупанти запустили крилаті ракети не лише зі своєї території, а й з Білорусії.
  • Для терористичного обстрілу використовували "Кинджали" та "Калібри". Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькій області та Запоріжжі.
  • Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни вдарили по передмістю обласному центру. За попередніми даними, атака минула без постраждалих.
  • Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні заявив, що ППО вдалося збити частину ракет росіян. Він наголосив, що такі атаки нічого загарбникам не дадуть – Кремлю не вдасться підмінити міжнародне право терором, кризами чи будь-яким залякуванням.

Автор: Ольга Котів