Росія запустила "Шахеди": де зараз летять ударні дрони

Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе. 24 Канал розкаже своїм читачам, для яких регіонів є загроза та де лунають вибухи.

У ніч проти 1 червня ворог масовано атакував нашу державу. Ціллю ударів укотре стали енергетичні об'єкти. ДніпроГЕС перебуває у критичному стані.

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