Росія запустила "Шахеди": де зараз летять ударні дрони

1 червня 2024, 23:26
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Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе. 24 Канал розкаже своїм читачам, для яких регіонів є загроза та де лунають вибухи.

У ніч проти 1 червня ворог масовано атакував нашу державу. Ціллю ударів укотре стали енергетичні об'єкти. ДніпроГЕС перебуває у критичному стані.

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Де зараз летять "Шахеди" та де оголошено тривогу

00:29, 02 червня

00:24, 02 червня

Рух ворожих БпЛА:

  • група ударних БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини;
  • група ударних БпЛА на сході Кіровоградщини у північно-західному напрямку;
  • ударні БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини;
  • ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини (Очаків).
00:02, 02 червня

Рух ворожих БпЛА:

  • група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини;
  • група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку;
  • ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку;
  • ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.
23:45, 01 червня

Рух ударних БпЛА:

  • група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку;
  • група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
23:40, 01 червня

У Дніпрі чули вибухи за кілька хвилин до тривоги.

23:32, 01 червня

Дрони взяли курс на Одещину.

23:28, 01 червня

Де зараз тривога

23:10, 01 червня

БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

23:00, 01 червня

Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА!
– написали в Повітряних силах.

Раніше деякі моніторингові канали припустили, що, можливо, були пуски дронів з мису Чауда.

Автор: Ірина Чеботнікова