Росія запустила "Шахеди": де зараз летять ударні дрони
Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе. 24 Канал розкаже своїм читачам, для яких регіонів є загроза та де лунають вибухи.
У ніч проти 1 червня ворог масовано атакував нашу державу. Ціллю ударів укотре стали енергетичні об'єкти. ДніпроГЕС перебуває у критичному стані.
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Де зараз летять "Шахеди" та де оголошено тривогу
Рух ворожих БпЛА: Рух ворожих БпЛА: Рух ударних БпЛА: У Дніпрі чули вибухи за кілька хвилин до тривоги. Дрони взяли курс на Одещину. БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА! Раніше деякі моніторингові канали припустили, що, можливо, були пуски дронів з мису Чауда.
– написали в Повітряних силах.
Рух ворожих БпЛА:
Рух ворожих БпЛА:
Рух ударних БпЛА:
У Дніпрі чули вибухи за кілька хвилин до тривоги.
Дрони взяли курс на Одещину.
БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА!
Раніше деякі моніторингові канали припустили, що, можливо, були пуски дронів з мису Чауда.