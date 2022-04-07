Окупанти зараз намагаються забирати з вулиць вбитих українців, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти змінили тактику й намагаються забирати з вулиць та підвалів тіла вбитих українців. Це відбувається на захопленій території.

Український лідер зауважив: такі дії окупантів – це виключно намагання сховати докази та більше нічого. Але у ворога не вийде уникнути відповідальності, повідомляє 24 канал.

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Російські військові намагаються прибирати з вулиць та з підвалів убитих людей, убитих українців. Це виключно намагання сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде. Бо вбили дуже багато,

– заявив Зеленський.

Президент заявив, що вже відомо про тисячі зниклих безвісти людей. Вони можуть бути або вбиті, або депортовані у Росію. На жаль, інших варіантів їхньої долі немає.

Україна з'ясує всі обставини щодо більшості зниклих громадян, щодо більшості воєнних злочинів Росії. Це можливо завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду за подіями на землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду.

Зеленський наголосив: якщо світ вже розпочав дискусію, чи допустимо називати геноцидом те, що скоїли російські окупанти на території України, то пошук правди неможливо зупинити.

Президент наголосив, що це вже ніяк не відкотиш назад. Наразі можна лише відмовитися від подальшої агресії проти України й спробувати хоч якось скоротити шкоду для російської державності. Але якщо нічого не зміниться, це буде самогубство для всіх, хто обере продовження війни.

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