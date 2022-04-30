Окупанти на Донеччині застосовують авіабомби та крилаті ракети: постраждали діти

Внаслідок інтенсивних обстрілів російських окупантів, які другу добу поспіль атакують Донеччину, поранено п'ятьох дітей. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування.

За даними слідства, обстріли відбувалися у селі міського типу Велика Новосілка та селі Времівка Волноваського району. Крім того, є постраждалі на Луганщині.

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Росіяни продовжують цілеспрямовано обстрілювати мирне населення

29 квітня 2022 року під час обстрілу збройними силами Росії села міського типу Велика Новосілка та села Времівка Волноваського району зазнали тілесних ушкоджень 6 місцевих мешканців, у тому числі 15-річний хлопець. Цього ж дня з міста Сіверська Бахмутського району до лікарні доставлено пораненого 14-річного підлітка.

Наслідки обстрілу Донеччини / Фото Донецька обласна прокуратура

За інформацією прокуратури, 30 квітня у Добропіллі внаслідок застосування окупантами крилатих ракет фугасної проникаючої дії до лікарень потрапили ще 8 людей, серед яких три дівчинки – 5, 6 та 7 років.

Уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів,

– зазначають у відомстві.

Облпрокуратура наголошує, що двома днями раніше російські загарбники обстріляли Краматорський район, зокрема населені пункти, де немає військової інфраструктури:

Привілля,

Майдан,

Новомиколаївка,

Іванівка.

Повідомляється. що бахмутські хірурги надають допомогу 2 цивільним особам, які отримали тяжкі вогнепальні поранення через обстріли ворогом міста Привілля та міста Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

Обстріли Донеччини: найголовніше

30 квітня від атак окупантів постраждав житловий квартал Добропілля. Пошкоджено щонайменше 6 будинків та 1 нежитлове приміщення. Відомо про щонайменше 7 поранених, серед яких – 3 дитини.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували 12 населених пунктів на Донеччині. Ворожі удари поруйнували щонайменше 36 цивільних об'єктів.

Водночас загарбники намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України.

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