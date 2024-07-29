Бачимо на фронті допомогу від Китаю, – боєць НГУ про нові методи штурмів росіян

Штурмові дії росіян на різних ділянках фронту не припиняються. Противник застосовує нові типи військового обладнання, частину якого, ймовірно, отримує від Китаю.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, що окупанти для атак по українських позиціях застосовують нові штурмові методи. Росія залучає великі ресурси, щоб знайти слабкі місця Сил оборони.

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Нові методи ворога

Українським військовим доводиться протистояти активному застосуванню росіянами систем радіоелектронної боротьби та дронів. Андрій Отченаш пояснив, що піхота окупантів працює однаково, військовий вишкіл у кожному підрозділі завжди різний – хтось помирає швидко, а з кимось Силам оборони доводиться вести активні бої.

Ворог почав застосовувати FPV-коптери на різних частотах, яких раніше не було. Ми (військові – 24 Канал) бачимо на фронті допомогу від Китаю. Він допомагає Росії закуповувати речі, які окупанти використовують для отримання нових частот,

– сказав командир екіпажу БпЛА.

Військовий зазначив, що ворог застосовує безпілотні авіаційні системи у великій кількості, що ускладнює оборону. Однак Андрій Отченаш додав, що бригада "Рубіж", попри труднощі тримає міцно свої позиції й не дає росіянам можливості рухатись далі.