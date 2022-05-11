Окупанти завдали авіаудару по Полтавщині

Російські військові надвечір 11 травня завдали авіаудару по Полтавщині. Інформацію про жертв чи постраждалих ще встановлюють.

Про ворожий удар по області о 20:50 повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Ракету випустили по Полтавському районі.

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Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. З'ясовуємо деталі про руйнування й постраждалих,

– написав чиновник.

Більше інформації він не повідомив.

11 травня атакували й Одещину

Російські окупанти зранку 11 травня вкотре атакували Одеську область. Відомо, що ворог випустив по регіоні крилату ракету. На щастя, українським силам ППО вдалося збити її над морем.