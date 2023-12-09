Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: в ОВА розповіли деталі

Окупанти напередодні ввечері атакували Миколаїв ракетами. Окрім того, деякі населені пункти Миколаївської області потрапили під артилерійські обстріли ворога.

У Миколаївській ОВА повідомили, що ворог вдарив орієнтовно о 22:12 8 грудня. Тоді місцеві мешканці чули вибухи у місті.

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Що відомо про атаку на Миколаївщину

Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста,

– заявив очільник Миколаївської ОВА.

Віталій Кім запевнив, що місцеві мешканці не постраждали.

Окрім того, він розповів, що російські загарбники атакували й Миколаївську область. Зокрема, вдарили по Миколаївському району:

орієнтовно о 12:49 8 грудня ворожі артилерійські обстріли були по селі Солончаки Куцурубської громади;

о 18:10 8 грудня та орієнтовно о 06:43 9 грудня Росія завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.

За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих,

– запевнив Віталій Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич ще ввечері 8 грудня підтвердив вибухи в місті. Деталей станом на ранок 9 грудня він не повідомляв.

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Росія атакувала ракетами