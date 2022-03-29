Окупанти завдали ракетного удару біля Нікополя

Росіяни завдали ракетної атаки по об'єкту поблизу Нікополя. Інформації щодо загрози місту наразі не має.

Про атаку російських загарбників на місто вранці 29 березня повідомив голова Нікопольської районної держадміністрації Євген Євтушенко.

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Ворог здійснив атаку на Нікополь

Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь,

– написав Євтушенко.

Він додав, що обійшлося без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі не має.

Водночас жителів міста просять і надалі залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Крім того, людей просять задля безпеки утримуватися від коментарів і оприлюднення фото обстрілів.

Нагадаємо, днями росіяни завдали двох ударів по військовій частині на околиці Дніпра. Внаслідок атак виникли пожежі на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.

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